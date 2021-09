Napoli, con Anguissa a centrocampo adesso Spalletti pensa al 4-2-3-1

Cambia Napoli. Ma fino a un certo punto. Perché è vero che nelle prime due gare di campionato gli azzurri sono scesi in campo con il 4-3-3, ma il prossimo modulo di riferimento per Spalletti non sarà una novità assoluta. Dopo la sosta, infatti, si potrebbe tornare al 4-2-3-1, ovvero il sistema utilizzato nella scorsa stagione da Gattuso.

Il ritorno alle origini è legato all'arrivo di Anguissa. Il centrocampista camerunese, infatti,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati