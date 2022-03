Napoli, Anguissa torna in Camerun: convocato per il match con l'Algeria

Dopo l'avventura in Coppa d'Africa conclusa al terzo posto, Zambo Anguissa torna in nazionale. Il Camerun, infatti, ha convocato il centrocampista del Napoli, che lascerà nuovamente l'azzurro a fine mese per la pausa prevista in ottica Mondiale in Qatar 2022. Il Camerun allenato dal Ct Conceicao sfiderà nel doppio confronto l'algeria alla ricerca del pass per il torneo.

LEGGI ANCHE Napoli, De Laurentiis jr non molla: «Dieci finali tutte da vincere»