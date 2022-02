Napoli, Anguissa in viaggio: l'azzurro atteso da Spalletti

Dopo il terzo posto in Coppa d'Africa, Frank Anguissa è pronto a fare ritrono a Napoli. Il centrocampista del Camerun ha salutato i compagni lunedì, quando è arrivato il rompete le righe del ct Conceicao, e si è messo in viaggio da Yaoundé per il rientro in Italia. Con lui anche altri compagni della nazionale come Ngamaleu dello Young Boys e Onguéné del Salisburgo. Per tutti loro, viaggio nella notte con connessione internazionale e poi rientro nei rispettivi club.

