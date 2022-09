Napoli, annuncio durante la Champions: «Riaperta la campagna abbonamenti»

Nel bel mezzo della gara di Champions in Scozia contro i Rangers Glasgow, il Napoli comunica sui propri canali ufficiali di aver riaprto la campagna abbonamenti. «Dopo la chiusura dello scorso 10 Settembre sono giunte numerose richieste dei tifosi azzurri per poter ancora acquistare l’abbonamento» si legge dal sito ufficiale del club azzurro.

«Pertanto, per venire incontro alla volontà e premiare la fede dei proprio sostenitori, la Società ha deciso di riaprire una ulteriore finestra per la Campagna Abbonamenti» si legge dal comunicato «Da domani, giovedì 15 settembre alle ore 12 e fino al 1 Ottobre, in concomitanza dell’inizio del match Napoli-Torino, si potranno sottoscrivere le tessere dell’abbonamento 2022/23».