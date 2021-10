La benedizione arriva da uno che di talento ne capisce. Magari sprecato. Ma Antonio Cassano non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa. E Osimhen piace tantissimo all'ex gioiellino barese, ex Roma e Real Madrid. E non ci mette tanto a scomodare paragoni illustri, di quelli che potrebbero solo inorgoglire il Victor napoletano. Sulla Bobo Tv consueto appuntamento per un Cassano a tutto tondo, insieme agli amici Christian Vieri,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati