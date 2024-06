C’è tutto Antonio Conte nel portentoso «amma faticà» con cui chiude il primo video da allenatore del Napoli. Rivisitazione pro domo sua della saggezza popolare poche ore dopo l’investitura ufficiale. In fondo, un chiaro avviso ai naviganti, ovvero i suoi calciatori. La sintesi del pensiero di Conte che invoca pazienza, umiltà, sacrificio. Manca solo che dica «testa bassa e pedalare». In fondo: già è un martello. Perché poi, «ovvio chi ha tempo non aspetti tempo», ama ripetere ai suoi collaboratori.

Ma ha capito che bisogna andare con i piedi per terra: anche perché il Napoli vorrebbe sentirsi già rinato ma ancora non può e non deve: troppe cose orrende sono accadute in questi ultimi dodici mesi, fino a quel decimo posto che ha fissato le gerarchie nell’ultima stagione. Quindi, nonostante l’arrivo di Conte, De Laurentiis non può gonfiare già i pettorali e lanciare sfide all’Inter o alla Juventus.

L’arrivo di Conte è, in ogni caso, l’annuncio di una primavera, di una riscossa. È il primo segnale di disgelo dopo il grande freddo. Ma Conte teme i troppi complimenti, sa che i risultati arrivano solo con il lavoro. E che qui c’è da ricostruire un po’ di certezze che sono andate perse, rispettando i parametri del club che non cambieranno come monte ingaggi e come mercato. «Bisogna remare tutti dalla stessa parte», ripete ancora. Quindi prudenza obbligata, squarci di ottimismo misto a orgoglio ma senza esagerare, i lavori sono appena iniziati. «Napoli è una delle città più belle al mondo. Il popolo napoletano è un popolo di passione. So che sarà una bellissima esperienza, calcistica e di vita, e ho grande entusiasmo di viverla. Avendo l'opportunità di fare questo mestiere, vivere un'esperienza al Napoli è unica e chi ha il privilegio di farlo deve farlo».

Ovviamente, già un messaggio alla sua squadra, a chi verrà o a chi resterà: questa maglia deve essere un sogno per tutti. Ricorda la prima volta al San Paolo. Nel 1989. «Napoli-Lecce, quando ebbi il privilegio di marcare Maradona. Feci il mio primo gol in Serie A».

Anche se finora le novità sono solo il ritorno di Gaetano, Folorunsho e Caprile che Conte terrà con sé nelle prime settimane estive, chiaro che la svolta del mercato è legata a Osimhen: De Laurentiis è in contatto personalmente con i vertici del Psg (i rapporti tra il patrona azzurro e Al-Khelaifi sono idilliaci) e si arriverà a una soluzione entro un paio di settimane. In pole ci sono i francesi e dietro, in ordine sparso, Arsenal, Chelsea e Manchester United. Lukaku deve attendere: l’ingaggio è pesantissimo (14 milioni e il Chelsea non pensa di fare sconti come con la Roma), ma Conte lo considera erede perfetto di Osimhen. Operazione plausibile solo nel caso in cui sia il Chelsea la destinazione di Osimhen. Bisogna pazientare ancora.

Così come Kvaratskhelia: non c’è ancora un appuntamento in agenda, ma il rinnovo si farà questa estate. Magari inserendo una clausola rescissoria. A Conte servono sei-sette ritocchi per migliorare la rosa: uno è l’amatissimo Chiesa anche se a Giuntoli non sono arrivate ancora offerte. Ma c’è tempo. Il salentino punta alla conferma di Natan, “braccino a sinistra” di una difesa a cinque con Rrhamani blindato al centro della linea. Natan può essere, di fatto, considerato, un rinforzo, visto il rendimento dello scorso anno.

E poi? In difesa i nomi sono due: Mario Hermoso che ha avuto una lunga chiacchierata con il club azzurro e il solito Buongiorno che, però, il Torino non cede per meno di 50 milioni. Di Lorenzo è al centro di un intrigo diplomatico: martedì Mario Giuffredi vedrà Oriali e Conte che vogliono sapere i motivi della rottura.

Se resta, Di Lorenzo avrà ancora la fascia da capitano, su questo ci sono pochissimi dubbi. I nomi in lista sono sempre gli stessi: un quinto a destra, Dovbik, Gudmusson.

Nel Verona c’è Suslov, che pure era nel mirino degli azzurri. Ngonge, 20 milioni, e Lindstrom, 30 milioni, sono le altre due scommesse di Conte. Resteranno almeno fino a Ferragosto. Poi, si vedrà. Pastorello ha appuntamento con Manna per Meret: si va verso il rinnovo del contratto fino al 2027