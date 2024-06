Può bastare una foto a riaccendere l'entusiasmo di una tifoseria? Secondo Napoli, sì. Secondo i napoletani pure. Quelli corsi a commentare o a lasciare un like di gradimento all'ultimo contenuto social del club azzurro in rete.

Una semplice foto: Antonio Conte a braccia conserte, sullo sfondo azzurro che recita tanti loghi in una N ripetuta. Quella che ben si conosce. L'allenatore pugliese ieri è stato a Castel Volturno per la prima volta dopo l'ufficialità della scorsa settimana, come fosse il primo giorno di scuola insieme con i nuovi compagni: Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna, ovviamente Lele Oriali che lo accompagnerà in questa nuova avventura.

«L’unico in grado di mettere in dubbio la mia eterosessualità» o anche «Antonio logora chi non c’è l’ha» tra i commenti simpatici e entusiasti dei tifosi azzurri.

Ne sono migliaia in pochi minuti, tutti ad abbracciare virualmente il nuovo allenatore. Che pure coi social ha un rapporto strano: nelle prime ore da nuovo allenatore del Napoli aveva infatti re-postato dal suo account ufficiale su Instagram tutti i saluti dei tifosi. Dal primo all'ultimo.

Arrivano anche i primi consigli: «Mister, li dovete spremere così tanto ca anna ij a fernì mman 'o psicologo» o anche «Prendi a calci in cu** questa banda di musica» gli scrivono.

Una terapia d'urto per rialzare il Napoli in fretta. Il primo giorno di scuola, intanto è passato. Anzi, «...il primo giorno a casa», come scrive il club sui social. Per l'abbraccio vero, però, c'è ancora da aspettare.