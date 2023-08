Napoli-Apollon: dove vederla, orario e formazioni dell'ultima amichevole

Il Napoli sfida l'Apollon Limassol nell'ultima amichevole pre-campionato: la partita è in programma oggi, venerdì 11 agosto 2023, alle ore 18:30 a Castel di Sagro, diretta TV e streaming in pay-per-view su Sky. Un test mediamente probante per la squadra di Rudi Garcia contro la squadra cipriota che è già in grande condizione e che sta disputando i preliminari di Champions League: gli azzurri inaugureranno la nuova stagione della Serie A il 19 agosto contro il Frosinone