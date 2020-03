LEGGI ANCHE

El fútbol no se acaba, sigue en casa. ⚽️🏡



🇪🇸 @FabianRP52 demostró todo su talento haciendo jueguitos. 🧻 #QuédateEnCasa. #ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/06kPPmpymp — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) March 16, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ci pensa a fermarsi nemmeno Fabián Ruiz , lo spagnolo delche ha vissuto un inizio di 2020 ad ottimi livelli. Il centrocampista azzurro, anche lui confinato in casa per l'emergenza coronavirus, si è intrattenuto sui social con i fan.«Il calcio non si ferma, continua in casa» l'appello dipostato sugli account social. La sfida dello spagnolo del Napoli prevede una gara di palleggi con compagni ed ex compagni. A complicare le cose è lo strumento: al posto del classico pallone, un rotolo di carta igienica.