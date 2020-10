Il Napoli è nella bolla, ma è una bolla di lavoro quella che Gennaro Gattuso ha pensato per la sua squadra. Gli azzurri si sono ritrovati in queste ore al Centro Tecnico di Castel Volturno dopo il caos relativo a Juventus-Napoli e hanno ricominciato con l'allenatore calabrese la preparazione fisica in vista del rientro del campionato la prossima settimana.

LEGGI ANCHE Napoli, positivo calciatore Primavera

Ripresa che difficilmente vedrà in campo anche Lorenzo Insigne: il capitano degli azzurri, dopo i problemi fisici avvertiti contro il Genoa al San Paolo, è tornato oggi a fare terapie e spera di poter essere presente almeno per il derby con il Benevento. Nel doppio allenamento di oggi, primo vero assaggio d'azzurro per il neo-napoletano Timo Bakayoko.

© RIPRODUZIONE RISERVATA