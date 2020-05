LEGGI ANCHE

Il Napoli continua a seguire il profilo di un attaccante per il prossimo anno e dalla Turchia rimbalza il nome di Vedat Muriqi , stella delche può cambiare campionato dopo una buona stagione in Turchia. L’interesse azzurro è stato confermato anche da, presidente della Federcalcio kosovara che si coccola il nuovo gioiello.«Il Napoli ha preso contatti per il calciatore diverse settimane fa e ha già fatto la prima offerta al Fenerbahce, ma ci sono anche altri club insu di lui» ha confessato Ademi nelle parole riportate da Spor Haberler. La concorrenza più agguerrita, però, arriva dalla Premier League: «Anche ilsta insistendo per, dagli Spurs è arrivata un’offerta importante per il prossimo anno». Il Fenerbahce vuole almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.