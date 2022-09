Napoli, arrivano anche le nazionali: Olivera convocato dall'Uruguay

Arriva settembre, l'unico mese che porterà con se una sosta per le nazionali nel weekend del 25. Arrivano anche le prime convocazioni per il Napoli di Spalletti: Mathias Olivera è stato già inserito tra i convocati dell'Uruguay che giocherà in Austria un'amichevole a fine mese e lascerà dunque il ritiro azzurro in quella settimana.