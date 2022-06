Napoli, bomba dalla Spagna: a un passo l'arrivo di Januzaj

Il Napoli e Adnan Januzaj a un passo? Questa la notizia che arriva dalla Spagna, dove Todofichajes riporta l'accordo ormai praticamente fatto tra il club di Aurelio De Laurentiis e il fantasista belga con un passato importante, tra Manchester United e Borussia Dortmund: Januzaj, classe 1995, sperava di poter andare a Barcellona ma i parametri economici dei catalani non l'hanno permesso, proprio per questo l'affare sarebbe in dirittura d'arrivo con gli azzurri.

Il Napoli cerca di rinforzarsi in avanti e quella di Januzaj è un'opzione unica: 27enne con esperienze importanti alle spalle e la necessità di rilanciarsi ancora dopo essere rifiorito con addosso la maglia della Real Sociedad. Il fantasista belga, soprattutto, si libererà domani a costo zero dal club spagnolo, fattore determinante per il Napoli e per il placet di Luciano Spalletti che potrebbe contare su di lui il prossimo anno.