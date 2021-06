Napoli, l'Arsenal è ancora una beffa: Tavares e Lokonga a un passo da Londra

Gli occhi del Napoli e le mani dell'Arsenal. Ancora una volta. Nuno Tavares è pronto a lasciare il Portogallo e il Benfica, ma il viaggio che lo porterà via da Lisbona finirà a Londra, in Premier League e gli farà indossare la maglia dell'Arsenal. Secondo Sky Sport, infatti, i Gunners sono a un passo ormai dalla ufficialità per il terzino che piace tanto anche al Napoli e che era stato individuato per la successione a Ghoulam e Mario Rui con Spalletti.

Non solo Tavares, però, visto che l'Arsenal sembra poter beffare il Napoli anche per Sambi-Lokonga: affare diverso, certo, non proprio una prima scelta del Napoli che però al centrocampista belga anche si era interessato. Il calciatore dell'Anderlecht avrebbe scelto la Premier League e l'Arsenal al posto del Napoli, così come in passato era già capitato con altri calciatori come Pépé o Torreira.