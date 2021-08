Live Napoli-Ascoli 1-0: Insigne sblocca il match su rigore!

Torna in campo il Napoli di Spalletti: è la quinta uscita stagionale, la prima (quasi) al completo. C'è l'Ascoli allo stadio Patini, squadra di serie B che ha nelle gambe appena una gara amichevole, contro la Viterbese, ma non per questo Big Luciano pensa che possa essere una passeggiata di salute. Per questo, per la prima volta, Spalletti schiererà tutti i big in ritiro in Abruzzo. Prove generali di campionato, col 4-3-3 che sembra essere diventato il modulo di riferimento dopo l'infortunio di Demme.

Pronti via e il Napoli è già in vantaggio. Bastano sette minuti agli azzurri per sbloccare il match: Politano va via sulla destra e serve Osimhen al centro, Eramo interviene in scivolata e butta giù Victor e dal dischetto Insigne (l'uomo più atteso) non sbaglia regalando il primo sorriso della serata ai duemila tifosi azzurri accorsi allo stadio Patini.

È in palla, il Napoli. E dopo un paio di minuti sfiora anche il raddoppio con Zielinski che colpisce in pieno il palo alla sinistra di Leali con un bel destro dai sedici metri.

Napoli (4-3-3)

Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

A disposizione: Idasiak, Boffelli, Malcuit, Zedadka, Elmas, Rrahmani, Zanoli, Machach, Gaetano. All. Spalletti.

Ascoli (4-3-1-2)

Leali; Baschirotto, Avlonitis, Botteghin, D'Orazio; Castorani, Eramo, Collocolo; Fabbrini; Dionisi, Bidaoui.

A disposizione: Guarna, Raffaelli, Salvi, Quaranta, Tavcar, Intinacelli, D'Agostino, Lico, Franzolini, Ventola. All. Sottil.