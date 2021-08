Napoli-Ascoli: Insigne, Koulibaly e Spalletti a colloquio con gli ultras

Grande attesa per la prima amichevole a Castel di Sangro del Napoli. Prima della partita contro l'Ascoli un gruppo di ultras di fede azzurra ha raggiunto i giocatori all'esterno dell'hotel Acqua Montis di Rivisondoli per incontrare alcuni giocatori. Al colloquio hanno partecipato Koulibaly, Insigne e l'allenatore Spalletti. È stato uno scambio di battute molto sereno nel quale i tifosi hanno chiesto agli azzurri grande attaccamento alla maglia e massimo impegno in vista della prossima stagione che partirà il 22 agosto con la gara casalinga del Maradona contro il noepromosso Venezia.

Poi i tifosi si sono spostati allo stadio Patini dove hanno solo esposto lo striscione in curva «Oggi non è una semplice passeggiata, pretendiamo rispetto per la nostra assenza in gradinata», ma senza entrare per assistere alla partita contro l'Ascoli. Un gesto di protesta nei confronti delle attuali regole di sicurezza per l'accesso agli impianti sportivi.