Napoli-Ascoli, Meret promuove tutti: «E quest'anno voglio più continuità»

«È stato un buon test, abbiamo preso gol solo su una disattenzione». Queste le parole di Alex Meret, il portiere azzurro tornato oggi in campo dopo l'avventura europea. «Spalletti lo conosco da pochi giorni, ma mi ha fatto subito una buonissima impressione. Devo migliorare sulla tecnica individuale, mi servirà il suo sostegno. Quest'anno voglio trovare continuità, quella che è mancata negli ultimi anni».

«Obiettivo di squadra? Andiamo avanti partita dopo partita e vediamo. Siamo tutti forti, questo ci spinge a lavorare tutti i giorni per migliorare» ha continuato il portiere azzurro, che è rimasto in campo per 90 minuti davanti ai quasi 3mila del Patini. «A porte chiuse è tutto più difficile. Aspettiamo i tifosi allo stadio, ci fanno sentire tutto il loro affetto. Anche l’Europa League è un obiettivo, dobbiamo impegnarci su tutti i fronti per fare bene».