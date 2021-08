Napoli-Ascoli, protesta in Curva A: «Assenti, ma pretendiamo rispetto»

«Oggi non è una semplice passeggiata. Pretendiamo rispetto per la nostra assenza in gradinata». Così urlano metaforicamente gli ultras di Curva A del movimento "Liberi di tifare": una delegazione è stata questa mattina a Rivisondoli dove ha incontrato Luciano Spalletti, Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly spiegando loro i motivi dell'assenza sugli spalti del Patini.

Non ci saranno oggi allo stadio di Castel di Sangro in occasione della prima amichevole abruzzese: nessuna protesta contro la squadra azzurra, ma i tifosi vogliono sottolineare le loro difficoltà a partecipare agli eventi del cuore con le normative oggi presenti a causa del covid.