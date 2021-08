Napoli-Ascoli domenica 8 agosto: 30 euro per seguire gli azzurri

Era nell'aria, ora è ufficiale: il primo test del Napoli di Spalletti in ritiro a Castel di Sangro si giocherà l'8 agosto contro l'Ascoli alle 17.30. La capienza dello Stadio Patini sarà ridotta all'incirca 2mila spettatori, così come previsto dal protocollo italiano: ogni tifoso potrà acquistare al massimo due tagliandi e per l'accesso sarà necessario il Green Pass (o il tampone negativo). Il match sarà diretto dall'arbitro Dionisi de L'Aquila. Assistenti saranno Vigile-Di Monte.

A partire dalle ore 17 di oggi sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara. Questi i prezzi: 30 euro tribuna laterale e 20 euro distinti, curva Nord e curva Sud.