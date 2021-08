Napoli, tanti sorrisi anche in rete: «Ottimo lavoro, buone sensazioni»

Il Napoli batte l'Ascoli in amichevole pur se con qualche difficoltà, ma gli azzurri di Spalletti fanno festa in rete. «Prendendo il ritmo!! Buone sensazioni con la squadra» ha scritto sui social Fabian Ruiz, lo spagnolo da poco rientrato in squadra e ancora a corto di fiato. In campo con lui anche Kevin Malcuit: «Grande lavoro, restiamo concentrati e andiamo avanti». «Avanti così» ha scritto invece ai fan Matteo Politano.

LEGGI ANCHE Napoli-Ascoli, Spalletti loda Insigne: «Gesù gli ha dato un dono»