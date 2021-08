Napoli-Ascoli, Spalletti loda Insigne: «Gesù gli ha dato un dono»

Quinta vittoria su cinque partite in estate. Sono amichevoli, ma Luciano Spalletti può sorridere: «Devono però aumentare le giocate di qualità, con più fiato si è più lucidi» ha subito detto il toscano a fine gara. «Insigne per noi è un riferimento importante, non a caso è il capitano della squadra e il beniamino del pubblico. È un giocatore a cui Gesù ha dato la possibilità di interpretare prima quel che sarà la giocata poi».

«È uno di quelli che vede dove non guarda, dà seguito a questi palloni in profondità senza dirgli da che parte passare, lo vede da solo» ha elogiato così il capitano azzurro. «Io al lavoro con Meret? Ce lo chiedono i nostri tifosi, è il senso del coro Sarò con te: facciamo tutto e siamo a disposizione della squadra, perché tutti insieme siamo più forti», ha spiegato Spalletti.