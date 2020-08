LEGGI ANCHE

ha preso di nuovo contatto con l'ad del Sassuolo Carnevali: entro Ferragosto il club azzurro vuole capire se ci sono da parte del Sassuolo le intenzioni di accettare nell'operazione Boga anche delle contropartite tecniche. Se la risposta sarà no, il ds azzurro dirà a Gattuso di rassegnarsi. Già perché come per Osimhen, è proprio Ringhio il principale sponsor dell'esterno francese. Ma il Napoli non pensa che la valutazione di 40 milioni sia quella giusta. Ora bisogna capire se gli emiliani sono disposti a trovare una intesa magari attorno ai 25 milioni di euro, con l'inserimento di uno tra. De Laurentiis non ha messo fretta a Giuntoli, perché la vera priorità del patron ora è sfoltire la rosa e tagliare il monte ingaggi.Boga è l'esterno in cima ai pensieri di Gattuso. Solo in seconda battuta c'è Under della Roma. Non un rincalzo, ma non il prediletto. Mentre attenzione alla trattativa che potrebbe portare Milik alla Juventus (il polacco resta nel mirino nonostante l'addio di Sarri: è arrivato l'ok anche di Pirlo). Perché ci sono due giocatori bianconeri che al tecnico azzurro non dispiacerebbero: uno è proprio Bernardeschi e l'altro è Luca Pellegrini, 21 anni, rientrato alla Juve dopo l'esperienza al Cagliari. E a proposito di Cagliari, è lì che potrebbe andare Ghoulam. Perché Di Francesco si è portato con sé come vice Francesco Calzona, l'ex assistente di Sarri nel triennio napoletano. E Calzona è uno sponsor di Ghoulam, conoscendone la forza fisica. Trattativa che ancora deve però decollare. Il City invece fa sul serio per Koulibaly e Ramadani sarà a Capri per alzare l'offerta degli inglesi: 65 milioni (al senegalese 6,5 milioni per 4 anni).Otto via. Ma forse anche di più. La rivoluzione estiva porterà gente nuova e affamata. In attacco Petagna ha un gran mercato e non è detto che rimanga qui. Dipende dalle offerte. Diciamo che gli intoccabili di Gattuso sono. Per il resto, tutto può succedere. A Ringhio non dispiace Hysaj. Perché è difficile trovare sul mercato un terzino della sua duttilità e spinge perché possa rinnovare con il club azzurro. In ogni caso, dovesse arrivare una offerta da 20 milioni per l'albanese, il Napoli potrebbe bussare alla porta ancora del Verona dove c'è Faraoni, altro elemento della scuderia Giuffredi che piace agli azzurri. Nella mediana è chiaro che appena andrà via Allan (l'Everton di Ancelotti resta ancora un po' distante dall'offerta azzurra) Giuntoli virerà su Veretout. L'agente Giuffredi getta acqua sul fuoco della trattativa, ma il francese piace molto a Gattuso.Karnezis al Lille, ma non solo. Difficile mettere la mano sul fuoco sulla permanenza di Meret. Pastorello non nasconde la sua amarezza per il fatto che non venga considerato titolare nel Napoli ed è probabile che si dia da fare per trovare una sistemazione. Magari in prestito. Perché Meret è considerato da De Laurentiis il portiere del futuro, forse solo bisognoso di crescere ancora. Di sicuro, Gattuso considera Ospina titolare. Ma non è escluso che alla fine tutto resti come quest'anno. Attenzione, perché è vero che piace (e non poco) Sepe ma c'è anche Sirigu del Torino che il tecnico del Napoli stima e non poco. Per un po', intanto, Gattuso staccherà la spina tra la Calabria e una breve vacanza a Marbella. Giuntoli sa bene quello che c'è da fare, perché le indicazioni sono chiare.Vero, c'è un altro calciatore del Lille che piace al Napoli ed è Gabriel. Ieri la cessione di Leandrinho al Bragantino, quindi si libera uno slot. Un altro e Gabriel è brasiliano. Operazione separata da quella che porterà i 3 baby azzurri in Francia, in un affare firmato da Cristiano Giuntoli. Difficile piazzare Lozano, soprattutto perché dopo un anno così nessuno è disposto a spendere i 40 milioni sborsati appena 12 mesi fa. Verrà girato in prestito, anche se a De Laurentiis è una formula che non piace. A meno che, viste le difficoltà a piazzarlo sul mercato, Gattuso comincerà a pensare a delle soluzioni tattiche anche per esaltare le sue caratteristiche. Perché Ringhio non sottovaluta il potenziale del Chucky ma è consapevole che il 4-3-3 non è la sua soluzione ideale. Attenzioni, perché c'è grande attenzione anche per Politano, che ha un bel po' di offerte ma che è destinato in ogni caso destinato a non muoversi da Napoli.