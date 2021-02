Finisce in parità la prima sfida tra Napoli e Atalanta per la conquista della finale di Coppa Italia. La qualificazione si deciderà la prossima settimana nella gara di ritorno a Bergamo, ma è evidente che il pareggio al 'Maradona' favorisce la squadra di Gasperini e mette il Napoli nella scomoda posizione di dover realizzare nel ritorno una vera e propria impresa. Complessivamente è l'Atalanta a meritare di più rispetto al Napoli. I nerazzurri appaiono più compatti, la squadra gioca a memoria ed è costantemente padrona del campo. Il difetto della squadra ospite, in questa circostanza, è sostanzialmente quello di non riuscire a concretizzare la superiore mole di gioco. Ma in questo conta probabilmente anche lo schieramento predisposto da Gattuso che mette in campo una difesa a tre che in fase passiva diventa a cinque, quando Di Lorenzo e Hysaj scalano sulla linea dei centrali. Le due squadre assumono un aspetto speculare e la partita è tatticamente molto bloccata.

APPROFONDIMENTI CALCIO-SSCNAPOLI Napoli-Atalanta, le immagini più belle del match (Newfotosud -... LA PAURA Napoli, Demme si accasciadopo una pallonata: fuori in barella SUI SOCIAL Napoli, il tifoso speciale Fabian:«Andiamo ragazzi»...

LA PARTITA IN DIRETTA

Il Napoli in versione inedita, con la difesa a tre, prova a chiudere tutti gli spazi alla Dea e a ripartire, specie sulle fasce. Le squadre si posizionano a specchio e cercano l'uno contro uno. Match equilibrato nei primi minuti. Al 10' Muriel su punizione va direttamente in porta, devia Ospina. Insigne ci prova col destro dalla distanza al 16', largo. Bergamaschi vicinissimi al vantaggio con una serie di rimpalli, Ospina sventa la minaccia. Vicino al gol anche Toloi; c'è solo l'Atalanta in campo. Anche Muriel va al tiro, fortunatamente alto. Ci prova anche Zapata: è un assalto. L'unico brak è di Demme che va al tiro ma non trova la porta al 43'. Finisce così un primo tempo di grande sofferenza.

Secondo tempo, non ci sono cambi da una parte e dell'altra. Ospina ancora decisivo su Muriel, poi si fa male ma riesce a restare in campo. Lozano ci prova dalla distanza ma non fa male a Gollini. La battaglia si sposta di più a centrocampo ma la Dea è sempre molto più pericolosa. Insigne guadagna una buona punizione al 63' facendo ammonire Romero. Demme poco dopo si accascia e si fa male per un colpo ricevuto. Entrano Elmas e Petagna per Politano e Demme. Punizione per l'Atalanta, mentre esce Insigne per Zielinski. Tra gli ospiti entrano Ilicic e Pasalic. Poi tocca a Osimhen per Lozano. Koulibaly ci prova da angolo, ma il colpo di testa è alto. Poi commette un fallo su Ilicic e si becca il giallo. Sono 6 i minuti di recupero. Il Napoli tiene botta, la partita termina a reti bianche e si deciderà tutto a Bergamo.

NAPOLI (3-4-3)

25 Ospina; 19 Maksimovic, 44 Manolas, 26 Koulibaly; 22 Di Lorenzo, 5 Bakayoko, 4 Demme, 23 Hysaj; 21 Politano, 11 Lozano, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 9 Osimhen, 20 Zielinski; 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 37 Petagna, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2)

95 Gollini; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 3 Maehle, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 32 Pessina; 9 Muriel, 91 Zapata.

A disposizione: 25 Gelmi, 31 Rossi, 7 Lammers, 13 Caldara, 18 Malinovskyi, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi, 42 Scalvini, 44 Gyabuaa, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 88 Pasalic.

All. Gasperini.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

Ultimo aggiornamento: 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA