Napoli-Atalanta 2-0: Kvaratskhelia è una furia e gli azzurri tornano invincibili

Il Napoli torna a vincere: 2-0 all'Atalanta con la prodezza di Kvartskhelia e il raddoppio di Rrahmani. Successo numero 22 in campionato e scudetto sempre più vicino con la festa che si scatena a fine partita al Maradona. Il match lo sblocca il georgiano con una giocata fantastica: doppia sterzata e destro imprendibile per Musso.

Una rete che spezza l'equilibrio della gara e che il georgiano aveva già fiorato nel pirmo tempo con un altro grande numero nello stretto sventato dall'intervento del numero uno bergamasco. Il raddoppio arriva da palla inattiva, un altro punto di forza del Napoli di Spalletti: Rrahmani svetta più in alto di tutti sul calcio d'angolo di Elmas e batte Musso con una parabola beffarda.

Gigantesco come al solito in difesa Kim, inusperabile, perfetto negli anticipi e nelle chiusure: il difensore sudcoreano costretto ad uscire a un quarto d'ora dalla fine per un fastidio al polpaccio. Assente anche Metet che ha accusato un dolore al polso durante il riscaldamento: al suo posto Gollini, all'esordio, buono con tre parate importanti. Altro indisponibile Lozano, al suo posto Politano, anche lui molto vivace e imprendibile sulla fascia per Ruggeri.

Il Napoli domina la partita dall'inizio alla fine riuscendo a scardinare la difesa dell'Atalanta, molto attenta in copertura e che in attacco si appoggio alla fisicità dell'ex Zapata. Gli azzurri di Spallleti costruiscono già tre chances per segnare nella ripresa e capitalizzano nel secondo tempo: un ulteriore allungo in testa alla classifica.