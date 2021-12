Napoli-Atalanta 2-3, Mertens illude: ko e azzurri dal primo al terzo posto

L'Atalanta batte 3-2 il Napoli nell'anticipo serale della 16esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Maradona'. Gli ospiti passano in vantaggio con Malinovskyi al 7', gli azzurri rispondono a cavallo dei due tempi con Zielinski al 40' e Mertens al 47' ma Demiral al 66' e Freuler al 71' regalano il successo ai nerazzurri. In classifica gli azzurri restano fermi a quota 36 in terza posizione e subiscono il sorpasso di Milan, primo con 38 punti e Inter che segue a 37. Si avvicina la 'Dea' quarta a 34 e al quinto successo consecutivo.

APPROFONDIMENTI SSCNAPOLI Napoli-Atalanta, vota il migliore LA DIRETTA SOCIAL Napoli-Atalanta, live tweet di Anna Trieste SPORT Napoli-Atalanta, le immagini più belle del match (Newfotosud,... LA DIRETTA Milan-Salernitana 2-0: granata ko e i rossoneri sorpassano il Napoli LA DIRETTA Roma-Inter 0-3: Inzaghi asfalta Mou con Calhanoglu, Dzeko e Dumfries

Napoli rimaneggiato ma molto aggressivo in avvio, con due buone occasioni per Mertens. Al 7' Zapata semina il panico, palla a Malinovskyi che tira da fuori area e insacca sotto il sette: 1-0. All'11' Lozano ha la palla del pari sulle gambe ma scivolva male e mette fuori. La Dea però domina e va più volte vicina al raddoppio. Di Lozano l'unica occasione gol ma sbaglia ancora. Sembra che la barca azzurra sia costretta ad affondare presto; la Dea domina totalmente il gioco finché al 39' in contropiede, su imbocco di Malcuit, Zielinski la scaraventa in rete in mischia e fa 1-1. Il Maradona diventa così una bolgia. Termina così il primo tempo.

Secondo tempo, nessun cambio tra gli azzurri. Ci vuole un episodio favorevole e accade subito: al 46' Mertens è lanciato a rete dalla mediana e non sbaglia: trafigge Musso e fa 2-1. Al 52' è già pericolo per il palo pieno preso di testa da Zapata. Dentro Demme e fuori Lobotka. Entra anche Ilicic per Pessina. Al 59' mani di Rui, arbitro indica il dischetto ma il rigore non c'è affatto e il Var lo esclude. Malcuit molto generoso si becca il giallo, Ospina salva su tentativo di testa di Zapata. Il gol bergamasco è nell'area e al 65' Demiral s'invola sulla destra e con una botta segna il pari. Entrano Petagna e Ounas per gli azzurri. Ma la Dea pressa e gioca come un rullo compressore e al va in vantaggio al 70' con Freuler che tira da posizione centrale. Il Napoli prova a reagire ma non ci riesce, entra anche Muriel per Zapata nell'Atalanta. Fuori Malcuit e dentro Politano. Gli azzurri ci provano fino al recupero, occasione per Petagna che spara alto. Niente da fare, arriva il ko casalingo.

Napoli (3-4-2-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 2 Malcuit, 68 Lobotka, 20 Zielinski, 6 Mario Rui; 11 Lozano, 7 Elmas; 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 4 Demme, 21 Politano, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna, 55 Mane Balla. All. Spalletti.

Atalanta (3-4-2-1)

1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 6 Palomino; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 11 Freuler, 3 Maehle; 32 Pessina, 18 Malinovskyi; 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 7 Koopmeiners, 9 Muriel, 13 Pezzella, 19 Djimsiti, 33 Hateboer, 42 Scalvini, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 88 Pasalic, 99 Piccoli. All. Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia.