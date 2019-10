LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voi avete dubbi sul rigore? Io non ne discuterei nemmeno: c’è il disinteresse del difensore, quale gomito volete?»non ci sta e ai microfoni diattacca: «Questa è una decisione del VAR, ormai decide il VAR. Giacomelli mi ha chiesto aiuto per sistemare le cose, poi mi ha buttato fuori dopo avergli chiesto di farsi venire qualche dubbio».Ma il Napoli visto ha convinto. «. Siamo rammaricati, ma dobbiamo guardare avanti. Non so nemmeno cosa dire, sono deluso e sento attaccata la mia serietà e la mia squadra», ha continuato. «È stata una partita di sacrificio per tutti,ha fatto molto bene, siamo cresciuti nella seconda parte e abbiamo tenuto il controllo.è un patrimonio importante, la società ci tiene molto e gli sta anche rinnovando il contratto. Adesso ha anche la sua continuità».