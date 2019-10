LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'episodio controverso di Napoli-Atalanta ha fatto scatenare anche Aurelio De Laurentiis . Il presidente del Napoli è intervenuto subito ai microfoni di Sky Sport. «Il problema non è se c’è o non c’è il rigore, ma io non credo che Rizzoli e Nicchi svolgano al meglio il loro lavoro. De Laurentiis come tutti gli altri presidenti della Serie A, che finanzia il calcio italiano e gli arbitri, ha il diritto di essere ascoltato. Altrimenti i napoletani e gli italiani stanchi. A velocità normale quello è rigore tutta la vita ma più importante ancora sarebbe stato vedere al VAR come sono andate le cose. Poi si possono accettare tutte le decisioni, ma questa intoccabilità di Rizzoli e Nicchi ci ha stancato».«Buttare fuori Ancelotti è una cafonata, fossi in lui me ne andrei dall’Italia», ha continuato ADL. «Le immagini andavano riviste, per rispetto di tutti e dei tifosi che erano venuti qui. Non possiamo permetterci di finanziare questa classe arbitrale». E sulla gara: «L’Atalanta ha sempre fatto straordinarie partite, la rispetto molto. Gasperini è un grande allenatore, lo avevo anche cercato. Faccio i complimenti anche ai miei, non sono stati fortunati pur avendo giocato una bella partita. La stagione è lunga e ci riprenderemo».