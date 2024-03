Napoli-Atalanta in dieci meme: svelato l’ultimo vero obiettivo degli azzurri dopo la Pasqua rovinata

E se il Natale - più o meno - eravamo riusciti a salvarlo, o almeno qualche speranza ancora c’era, per Pasqua e pasquetta non c’è stato proprio nulla da fare.

Il Napoli cade sotto i colpi dell’Atalanta, perde uno scontro diretto di fondamentale importanza e forse questa volta deve davvero salutare il treno Champions League. «Che poi, in realtà, a noi pure ’na bicicletta elettrica andava bene per arrivare in questa benedetta zona Champions, ma niente».

«Per carità, sarà solo e soltanto la matematica a condannarci, ma questa squadra ci sembra più rassegnata di quell’amico che sa già che dovrà prendersi la responsabilità di portare avanti la grigliata di pasquetta. Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno: dopo Pasqua, non ci sono più festività da salvare. Tocca soltanto sopravvivere, almeno fino a metà maggio».

Alla ricerca del miracolo del sabato santo #NapoliAtalanta #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/GSyaqdWO2X — d a n i 🌻 (@_starl3ss) March 30, 2024

Magnatev na fell e pastier, è meglio. #NapoliAtalanta. — CiroCala79 (@Cica7981) March 30, 2024

Caro#JuanJesus



da oggi meno eleganza

più capate in bocca



Non fa niente se restiamo in 10.

CAPIREMO



#NapoliAtalanta — Figlio di LOBOTKA già Lavato 🌋 (@levrierog) March 26, 2024

Stanotte i tifosi del Napoli proveranno a spostare le lancette un anno indietro.#NapoliAtalanta #SerieA — Unfair Play (@unfair_play) March 30, 2024

Aggiornamento sugli obiettivi stagionali del Napoli:



❌️ Scudetto

❌️ Champions

❌️ Coppa Italia

❌️ Supercoppa Italia

❌️ Qualificazione Champions

✅️ Vott 'a venì maggio #NapoliAtalanta — Il Serpe loco™ (@sempreciro) March 30, 2024

Il Napoli è un disastro, una tristezza continua, ogni partita è una sofferenza, siamo ottavi in classifica dopo uno scudetto vinto, il futuro è incerto e spaventoso ma MI È USCITO GOKU DALL’UOVO DI DRAGON BALL pic.twitter.com/FLBO7ySf5W — Uzimè (@Rnaples7) March 31, 2024