Il Napoli torna in campo dopo lo strappo di Gattuso e tutte le polemiche successive alle dichiarazioni del tecnico contro De Laurentiis e la società. Allo stadio Maradona, gli azzurri troveranno di fronte l'Atalanta nella semifinale di andata della Coppa Italia, con il match di ritorno in programma al Gewiss Stadium mercoledì 10 febbraio. L'undici di Gattuso è reduce dalla vittoria in campionato contro il Parma (2-0) mentre i nerazzurri di Gasperini hanno dovuto cedere l'intera posta in palio, tra le mura amiche, alla Lazio (3-1).

NAPOLI (3-4-3)

25 Ospina; 19 Maksimovic, 44 Manolas, 26 Koulibaly; 22 Di Lorenzo, 5 Bakayoko, 4 Demme, 23 Hysaj; 21 Politano, 11 Lozano, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 9 Osimhen, 20 Zielinski; 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 37 Petagna, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2)

95 Gollini; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 3 Maehle, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 32 Pessina; 9 Muriel, 91 Zapata.

A disposizione: 25 Gelmi, 31 Rossi, 7 Lammers, 13 Caldara, 18 Malinovskyi, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi, 42 Scalvini, 44 Gyabuaa, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 88 Pasalic.

All. Gasperini.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

