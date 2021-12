Live Napoli-Atalanta 0-1: Malinovskyi per il vantaggio Dea

Scivolato al terzo posto dopo le vittorie di Milan e Inter, il Napoli sfida l'Atalanta quarta in classifica per riprendersi il primato. Spalletti però è in emergenza totale e rivoluziona il suo undici schierando una quasi inedita difesa a tre contro la Dea di Gasp che invece è tornata a essere la solita macchina perfetta e punta al colpaccio.

Napoli rimaneggiato ma molto aggressivo in avvio, con due buone occasioni per Mertens. Al 7' Zapata semina il panico, palla a Malinovskyi che tira da fuori area e insacca sotto il sette: 1-0. All'11' Lozano ha la palla del pari sulle gambe ma scivolva male e mette fuori. La Dea però domina e va più volte vicina al raddoppio.

Napoli (3-4-2-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 2 Malcuit, 68 Lobotka, 20 Zielinski, 6 Mario Rui; 11 Lozano, 7 Elmas; 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 4 Demme, 21 Politano, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna, 55 Mane Balla. All. Spalletti.

Atalanta (3-4-2-1)

1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 6 Palomino; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 11 Freuler, 3 Maehle; 32 Pessina, 18 Malinovskyi; 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 7 Koopmeiners, 9 Muriel, 13 Pezzella, 19 Djimsiti, 33 Hateboer, 42 Scalvini, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 88 Pasalic, 99 Piccoli. All. Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia.