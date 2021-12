Napoli-Atalanta, Elmas si trasforma: e per capitan Mertens un british look

Un colpo di forbici prima di scendere in campo? È quello che deve aver pensato Eljif Elmas prima di Napoli-Atalanta: il centrocampista azzurro ha tagliato la folta chioma che aveva lasciato crescere negli ultimi mesi, pubblicando poi gli scatti sui social.

A seguirlo nell'esempio di cambio look anche Dries Mertens: per il belga - che domani sarà capitano, come confermato da Spalletti in conferenza viste le assenze di Koulibaly e probabilmente anche Insigne - un look british da inaugurare contro la squadra di Gasperini.