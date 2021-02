Una sfida che vale la finale. Il primo capitolo di Napoli-Atalanta andrà di scena al Maradona domani sera e l'Atalanta deve cancellare la brutta sconfitta dell'ultimo turno di campionato. «Siamo entrati subito in campo con la testa alla semifinale», le parole di Gasperini ai microfoni di Rai Sport. «Giochiamo tante partite in poco tempo. Solo una settimana fa avevamo appena giocato col Milan, poi in pochissimo tempo abbiamo fatto due partite con la Lazio. Ci aspetta una semifinale in due tempi, prima a Napoli e una settimana dopo qui a Bergamo, passare il turno sarebbe un traguardo molto, molto importante».

«In campionato abbiamo tempo, ci sono ancora tante partite. In questo momento l’attenzione è tutta sulla Coppa Italia» ha continuato l'allenatore nerazzurro. «Serve un altro tipo di Atalanta rispetto a quella di campionato, fu una delle partite più difficili e più brutte da parte nostra. Alla vigilia pensavo che il Napoli fosse tra le principali candidate a vincere il campionato: è una squadra forte e dovremo arrivare molto bene a questa gara. Lo sfogo di Gattuso? Io di Rino ho la massima stima. Non conosco la situazione ma so che in questi casi le vittorie aggiustano tutto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA