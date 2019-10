© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per un Kevin Malcuit che non ci sarà, unche rientra. Carlo ancelotti ritrova il terzino portoghese con il Napoli in piena emergenza e contro l'Atalanta spera di poter cntare anche sul ritrovato, assente ormai da un mese in campo.L'allenatore azzurro deve registrare ancora una volta le assenza di Kostas Manolas - per il greco ancora lavoro a parte in mattinata - e a, l'albanese alle prese con i problemi al costato che sta gradualmente rientrando ad allenarsi con gli azzurriAllan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabián, Gaetano, Ghoulam, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.