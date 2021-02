Un pari che lascia tutto aperto in vista del match di ritorno. Gennaro Gattuso si tiene lo 0-0 e guarda avanti: «Noi favoriti ora? È sempre duro dirlo quando si tratta di Atalanta. È una squadra forte. Stasera abbiamo giocato con un 3-4-3 diverso, ma bisognava fare delle scelte perché si gioca ogni tre giorni e serve sempre gente fresca in campo» spiega l'allenatore azzurro: «Sappiamo di poter fare meglio in avanti, ma siamo corti. Osimhen e Petagna mi sono piaciuti nel finale».

«Il modulo è stato dettato solo dalla necessità di mettere in campo gente fresca» ha continuato a Rai Sport. «Abbiamo difficoltà a giocare a tre in mezzo al campo se non abbiamo Elmas e Zielinski al meglio. L'abbiamo provata solo un giorno la difesa a tre ma ci è andata bene. Non lo so se la riproporremo, dipende dalle forze da gestire. Il tweet di De Laurentiis? La mia messa l'ho già cantata, ora parliamo di calcio altrimenti non ne usciamo più fuori. Petagna da far entrare prima? Giocando ogni tre giorni devo fare delle scelte. Se si fa male anche lui dopo gioco io. Insigne ha preso una botta al polpaccio e domani lo valuteremo, Mertens sta lavorando ancora sulla caviglia, Fabian invece è ancora positivo al covid».

