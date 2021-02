Protagonista nel nuovo 3-4-3 azzurro, Elseid Hysaj promuove il pari napoletano in Coppa. «Non è stato difficile abituarmi al nuovo modulo, ci ha aiutato anche nella fase difensiva. Gattuso ci ha chiesto più determinazione in campo» ha detto l'albanese. «Siamo un grande gruppo, stiamo provando a dare il massimo ma lo 0-0 va bene in ottica del doppio confronto. Sarebbe stato peggio perderla. Torniamo a casa pensando che dovremo fare meglio al ritorno».

«Restiamo tranquilli per le prossime partite» ha detto Hysaj a Rai Sport commentando anche il contratto in scadenza: «Rispetterò il mio contratto, darò il massimo per questa squadra fino alla fine. Poi quando ci sarà da parlare, ne parleremo. Sono qui da anni, non penso a quello che verrà dopo, sono molto concentrato sulla squadra. Il modulo è stata una scelta dell'allenatore, noi dovevamo applicarla al meglio possibile».

