LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesima brutta notizia per Carlo Ancelotti e per Faouzi Ghoulam . Il terzino algerino non sarà del match domani contro l'per problemi fisici, come annunciato dal club: «a causa di unriscontrato al termine dell’allenamento di questa mattina. Il calciatore nel pomeriggio si è sottoposto ad una risonanza magnetica».Il messaggio del Napoli si aggiunge al periodo nero di Faouzi nelle ultime settimane. Il terzino algerino non è stato mai schierato danelle ultime partite e l'allenatore azzurro, su domanda diretta dopo il match con la Spal, aveva già specificato che non fosse nelle condizioni ideali per poter scendere in campo. L'assenza disi aggiunge a quelle già registrate in difesa di Malcuit,e Hysaj.