Sofferenze e qualche sbandamento, poco calcio e pure talvolta in affanno. Lo 0-0 rinvia tutti i discorsi per la qualificazione alla finale di Coppa Italia tra sette giorni a Bergamo, dove il Napoli avrà il vantaggio dei due risultati su tre. Gattuso manda in campo undici opliti disposti a tutto, serratissimi nei ranghi, che lasciano poco inventiva agli uomini di Gasperini con un 5-4-1 mascherato da 3-4-3. Fasce chiuse a doppia e tripla mandata e in mezzo i tre centrali che imprigionano gli attaccanti dell’Atalanta. Mutuo soccorso, sacrificio estremo. Non un grande spettacolo, con una ripresa giocata a ritmo lento e tutte e due si controllano a vicenda.

OSPINA 7

Severamente impegnato da Muriel al 10’, si supera su Pessina a metà frazione su un buco clamoroso della difesa. Graziato poi da Toloi che non centra lo specchio. Con i piedi fa davvero quello che vuole. Mura ancora Muriel a inizio ripresa ed è attento su Zapata che colpisce di testa. È sempre nel controllo delle proprie emozioni.

MANOLAS 6

Fa a spallate con Zapata, gli strappa palloni con grinta, lavora con intensità sul colombiano che lavora sul fronte destro della difesa dal Napoli. Qualche imperfezione in passaggio, ma zero sbavature. E non cambia il passo neppure nella ripresa, quando la spinta dell’Atalanta si allenta nonostante Ilicic e gli altri.

MAKSIMOVIC 5

Centrale dei tre difensori, è nella sua porzione di campo che Pessina trova lo spazio per portarsi a tu per tu con Ospina, la collaborazione con Koulibaly non funziona e l’Atalanta ha tre grandissime occasioni sempre nel suo segmento di campo. Poi non sbanda più anche perché diventa osservato speciale.

KOULIBALY 6,5

Tenuto a coprire su Muriel, la mossa a sorpresa di Gasperini che lascia in panchina Ilicic. Ma le difficoltà sono pesanti e dal centro-destra del suo attacco l’Atalanta crea le due macro-occasioni cestinate da Pessina e Toloi. La scivolata con cui salva su Maehle è di quelle stellari.

DI LORENZO 6

Esterno destro nel 3-4-3, si trova Gosens e spesso Zapata che si allarga ed è costretto ad un avvio contratto come il resto del primo tempo. Arretra ancor di più nel secondo tempo, quando quasi resta ancorato nella sua metà campo proprio per evitare incursioni.

BAKAYOKO 5

Parte bene, con intensità, con diverse palle recuperate. Poi, dopo la mezz’ora, abbassa il suo rendimento e si vede molto meno in campo, soffocato dal gioco orobico. Anche nel secondo tempo, nonostante la pressione calata dei nerazzurri non trova mai l’illuminazione

DEMME 6,5

Prende Pessina in fase di non possesso, è coperto da De Roon, parte con tanta intensità ed anche con qualche fallo di troppo. Ci prova ad arginare, ma con una squadra schiacciata nella propria area di rigore fa fatica. Perde Pessina ma è l’unica disattenzione. Poi va ko dopo la pallonata choc di De Roon.

HYSAJ 6

Scudiero di Insigne sulla fascia sinistra nel 3-4-3, deve tamponare le sortite di Maehle, fa la partita che deve fare: da terzino, vista la spinta nerazzurra. Azzarda qualche dribbling di troppo là davanti, ma è il segnale che è sereno e che ha la fiducia di tutti. Sempre vigile.

POLITANO 5

Un paio di spunti, tanta fase difensiva, Gosens lo costringe troppo sulla retroguardia ed il suo apporto in fase offensiva, nei fatti, non si vede. Poi a fine primo tempo viene messo anche punta centrale ma anche così non è semplice con Romero che non lascia spazi a nessuno.

LOZANO 5

Da uno coi calzerotti abbassati ci si attende sempre il colpo di magia. Cosa che non accade. Ma da punta centrale non gli arrivano né palloni bassi né palloni in profondità: per Romero e Djimsiti c’è vita facile. Politano ogni tanto lo fa rifiatare, ritrova la fascia con l’ingresso di Petagna ma alla fine la resa è quella.

INSIGNE 5,5

Suo il primo brivido del match, con un destro radente che trova pronto Gollini, crea più di un patema a Toloi, facilitato dalla mancanza di copertura di Maehle. Fuoco fatuo, però: si spegne spesso, perde tanti palloni. Nella ripresa più in mezzo al campo si accentra ma sembra ancora rimasto lì a quel rigore sbagliato a Reggio Emilia.

ELMAS 5,5

Prende il posto di Demme che esce dopo la pallonata ma anche lui sembra piuttosto stordito, di certo non lucido come nella gara con il Parma. Ha compiti diversi perché deve fare da argine, anche perché Gasperini getta in campo attaccanti: lui fa argine, mette su mattoni per alzare il muro e si limita a piazzarsi lì.

PETAGNA sv

Si sacrifica in una partita che non è sua, perché i compagni non gli concedono una sola possibilità in area e perché la squadra azzurra è compatta in difesa quando entra lui. Allora per rendersi utile, si piazza spesso al limite della propria area dove aiuta nei raddoppi e prova a evitare incursioni. L’attaccante è altro.

ZIELINSKI 6

L’uomo che dovrebbe andare tra le linee e dare velocità. Il polacco diventa mezz’ala per evitare gli inserimenti micidiali di Ilicic che in fondo non brilla mai per davvero. Si piazza alle spalle delle punte ma il suo compito è quello di sporcare passaggi: lo fa con umiltà e la sua prestazione è comunque confortante.

OSIMHEN sv

Entra all’82’ e dopo cinque secondi va a terra dopo un colpo di Toloi. Solo un brivido si rialza. 3-5-2 con lui in campo, tanta grinta, non si tira indietro e lascia ben sperare. Poi resta in campo anche dopo il 90’ per un interminabile seduta extra di scatti e tiri in porta. L’impressione è che sia tornato.

All. GATTUSO 6

Far di necessità virtù. Non ha una punta centrale a pieno regime e allora vira a una difesa a cinque, perché è in quel settore dove ha maggiore possibilità di scegliere. Cerca i duelli uno contro uno a tutto campo, affida il compito agli ospiti di provare a costruire qualcosa di positivo. Nel finale posizione Osimehn al fianco di Petagna in un 3-5-2 che però non fa mai traballare Gollini.

Arbitro FABBRI 6,5

Severo su Koulibaly quando a pochi minuti dalla fine lo punisce con il giallo per un tackle su Ilicic che non meritava il cartellino. Per il resto è una direzione senza sbavature compreso il giallo a Romero che costringerà il difensore dell’Atalanta a saltare la gara di ritorno. Sempre vicino all’azione, non ha neppure chissà quali situazioni di dubbio. Estrae il rosso per una protesta di un collaboratore di Gasperini.

