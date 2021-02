L'Atalanta di Gasperini si sta confermando una squadra micidiale quando attacca, caratteristica mantenuta anche dopo l'addio di Gomez, passato al Siviglia. Le soluzioni offensive per il tecnico nerazzurro restano tantissime: il più pericoloso per creatività e fantasia è Ilicic, formidabile quando s'inserisce tra le linee per disegnare l'ultimo passaggio decisivo o per puntare direttamente verso la porta avversaria. Grande qualità e precisione nel tiro di sinistro dal limite dell'area. E poi Gasperini può variare in attacco le sue pedine: Zapata è l'ariete, il bomber che sfrutta soprattutto la sua forza fisica per sfondare al centro delle difese avversarie e per colpire ed è cresciuto sempre più anche dal punto di vista della qualità tecnica. Muriel è l'attaccante rapido e veloce che nell'area di rigore riesce sempre a rubare il tempo ai difensori avversari per fare centro: il colombiano riesce a far gol sia quando parte da titolare, sia quando entra a partita in corso.

Centrocampisti e esterni

Gasperini può contare anche su centrocampisti offensivi abili ad inserirsi in zona tiro per far gol e ad esterni d'assalto sulle due fasce. Malinovski e Mirancuk sono incursori pericolosissimi e abilissimi nel tiro dal limite e stanno dando anche un contributo importante in termini realizzativi. E un altro centrocampista con queste caratteristiche è Pasalic, e poi c'è Pessina che ha grandi qualità tecniche. Due armi pericolosissime sono costituite dagli esterni, Gosens e Hateboer: tutti e due spingono e coprono sulle fasce e riescono a fare gol preziosi e pesanti chiudendo al meglio sulle situazioni di cambio gioco dell'Atalanta. A dirigere il traffico a centrocampo De Roon.

La difesa

La mentalità dell'Atalanta è molto offensiva e per questo motivo i tre difensori spesso si trovano costretti ad affrontare gli attaccanti avversari uno contro uno e la formazione bergamasca soffre nelle ripartenze. La linea a tre davanti a Gollini è formata da Toloi, Palomino e Djmisiti: tre difensori forti nelle chiusure e nel gioco aereo e nell'impostazione ma che possono condere qualcosa quando vengono attaccati in velocità con la palla a terra in verticale.

