Napoli-Atalanta, probabili formazioni: Spalletti lascia due ballottaggi aperti

Uomini contati per Spalletti, 16 per la sfida contro l'Atalanta. Indisponibili Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne che sono stati costretti a fermarsi contro il Sassuolo. Al centro della difesa ci sarà Juan Jesus in coppia con Rrahmani, a centrocampo il ballottaggio è tra Demme e Elmas. Il macedone è anche in ballottaggio con Politano per giocare da esterno d'attacco, sicuri di giocare dall'inizio al posto di Mertens, che sarà anche il capitano, ci sono Lozano e Zielinski.

Due dubbi il tecnico li lascia per l'immediata vigilia del big match in programma domani allo stadio Maradona contro l'Atalanta di Gasperini che è la squadra più in forma del campionato e ha tenuto una marcia record nelle ultime otto giornate. Da scegliere il centrocampista che sostituirà Fabian Ruiz da affiancare a Lobotka e l'esterno d'attacco al posto di Insigne nei tre che giocheranno alle spalle della punta più avanzata Mertens. Petagna partirà dalla panchina per essere schierato a partita in corso.