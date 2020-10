Compagni una volta, avversari domani, ma pur sempre amici. Andrea Petagna ritrova Josip Ilicic, il calciatore dell'Atalanta che torna tra i convocati di Gasperini per la sfida di domani al San Paolo. Il calciatore sloveno non scende in campo in Serie a dallo scorso 11 luglio, dalla partita contro la Juventus, e tornerà almeno disponibile per la trasferta di Napoli.

A Fuorigrotta ritroverà il suo gruppo ma anche Andrea Petagna, uno che con Ilicic ha condiviso lo spogliatoio nerazzurro. «Finalmente ti abbraccio» ha commentato l'attaccante oggi al Napoli al post dello sloveno: «Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi. Sono tornato».

