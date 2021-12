Napoli-Atalanta, Insigne recupera: Fabian Ruiz lavora ancora a parte

Torna al lavoro il Napoli di Luciano Spalletti, che alle 14.30 parlerà alla stampa per presentare l'importante match di domani sera a Fuorigrotta contro l'Atalanta. Una gara che vedrà in campo con ogni probabilità il capitano Lorenzo Insigne: l'azzurro, nonostante i problemi fisici ravvisati contro il Sassuolo e le terapie del giorno, questa mattina ha svolto parte del lavoro in gruppo e vuole esserci contro i nerazzurri.

Resta complicato, invece, immaginare in campo Fabian Ruiz: lo spagnolo ha svolto terapie e personalizzato in palestra, decisivo sarà il provino di domattina per l'eventuale impiego dal primo minuto. Restano a parte anche Manolas (lavoro personalizzato in palestra) e Anguissa (personalizzato in campo). Per Koulibaly ancora terapie.