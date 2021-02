Un aiuto in più per l'Atalanta che domani sera scenderà in campo allo Stadio Maradona contro il Napoli. Il club ha infatti comunicato la definitiva falsa positività al covid di Romero, recuperato da Gasperini per la sfida al Napoli: «Atalanta B.C. comunica che in data odierna, martedì 2 febbraio, il Laboratorio di analisi che aveva refertato il tampone di Cristian Romero il 29 gennaio, considerato l’esito negativo dei 3 test eseguiti fra sabato 30 gennaio e lunedì 1 febbraio, ha provveduto a rianalizzare il primo tampone riscontrando la negatività anche di questo».

«L’ATS di Bergamo ha pertanto preso atto della negatività del tampone effettuato da Romero il 29 gennaio» si legge dal comunicato diramato proprio in queste ore dal club bergamasco. Il calciatore potrà essere dunque a Napoli con il resto della squadra.

