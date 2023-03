Napoli-Atalanta; Starace porta il caffé a Diletta Leotta in diretta a Dazn

Simpatico fuori programma a Dazn, nel collegamento dal campo immediatamente prima del fischio d'inizio di Napoli-Atalanta. Durante il commento di Diletta Leotta insieme con Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini, in diretta si è presentato anche Tommaso Starace, storico magazziniere del club azzurro famoso almeno quanto il caffé che ha portato proprio live agli interessati. «Un saluto a tutti, mi raccomando, sempre forza Napoli» ha detto in diretta Starace prima di salutare tutti e tornare in panchina strappando una risata.