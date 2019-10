Ultimo aggiornamento: 23:00

Gridano allo scandalo questa sera i tifosi del Napoli dopo il 2 a 2 con l’Atalanta. Una gara giocata a fasi alterne dai ragazzi di Ancelotti che in due occasioni sono riusciti ad agguantare il vantaggio, vanificato poco dopo. Ma c’è dell’altro. L’episodio che secondo i sostenitori azzurri sarebbe la vera causa di questo pareggio. Il presunto rigore su Llorente nell’azione precedente al secondo gol dei neroazzurri.«E’ vergognoso – gridano i tifosi – che un arbitro si comporti in questa maniera. Non è stato neanche consultato il Var e questo è intollerabile. Dimostra arroganza da parte del direttore di gara che non ha voluto mettere in gioco la sua decisione. Adesso siamo sempre più frenati psicologicamente e questo gioca a nostro sfavore. Giocare bene e non riuscire a vincere fa male ad una squadra già in difficoltà. Bisognerà continuare a lottare e sudare per uscire al più presto da questa situazione che è diventata veramente difficile».