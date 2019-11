Ultimo aggiornamento: 15:32

L'ammissione del designatore arbitrale Rizzoli sull'errore dell'arbitro Giacomelli in(«Avrebbe dovuto fermare il gioco») durante il confronto con gli allenatori a Roma farà partire un'azione legale dei tifosi azzurri. Lo hanno annunciato gli avvocatied, che già dopo la partita avevano chiesto un intervento ufficiale del Napoli presso la giustizia sportiva.In una nota i due legali, alla luce delle dichiarazioni di Rizzoli e dopo aver evidenziato un «comportamento omissivo del Napoli per non inimicarsi il Palazzo», sottolineano: «I tifosi e soprattutto gli scommettitori, ancora più adirati dopo l’affermazione di Rizzoli, stanno conferendo incarichi onde studiare ogni possibilità e valutare azioni risarcitorie in danno di Giacomelli e dell’associazione italiana arbitri, nonché per la inspiegabile omissione della Società Sportiva Calcio Napoli a fronte di una violazione così palese e dannosa per la squadra e per i tifosi».