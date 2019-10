LEGGI ANCHE

Turno infrasettimanale ed orario insolito: Napoli si affronteranno domani sera alle 19 allo Stadio San Paolo per il 10° turno di campionato, match tra due squadre che si giocano l'alta classifica alle spalle died. A pochi giorni dal deludente 1-1 di Ferrara, il Napoli torna davanti al proprio pubblico in una sfida che sa già di dentro o fuori.Dopo il turno contro la Spal in diretta su Dazn, gli azzurri di Carlo Ancelotti tornano in esclusiva sui canali(canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Napoli-Atalanta in streaming è possibile accedere a Sky Go, solo se siete abbonati Sky. In alternativa, Napoli-Atalanta è visibile in streaming su Now Tv attraverso l'acquisto di ticket.