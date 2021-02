Duvan Zapata è stata un'intuizione di Rafa Benitez che lo andò a pescare nel 2013 dall'Estudiantes. Alla sua prima stagione in maglia azzurra fece subito vedere le sue qualità (22 presenze e 7 gol). Con l'arrivo di Maurizio Sarri, invece, sono iniziati i problemi visto che l'allenatore toscano non lo ha mai visto come punta nel sul 4-3-3, né tanto meno come alternativa all'insostituibile Higuain. E così è iniziato il giro di prestiti all'Udinese fino alla definitiva cessione alla Sampdoria per 18 milioni nel 2019. Lo stesso anno si è trasferito all'Atalanta dove è definitivamente esploso consacrandosi come terminale offensivo della squadra di Gasperini e facendo venire ben più di un rimorso al Napoli che lo ha lasciato partire forse troppo in fretta.

Ma la storia di Zapata ricorda molto da vicino anche quella di Armando Izzo, lasciato all'Avellino per meno di 100mila euro, o la parabola di Vinicius: fantasma a Napoli e bomber da doppia cifra al Benfica e al Monaco.

