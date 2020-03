LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo il, che lo riporterebbe volantieri in Liga, ora anche l'di Diego Simeone, l'ex centrocampista che conosce bene la Serie A e che guarda a Napoli per poter rinforzare l'organico. L'Atleti guarda a Callejon e ne segue le evoluzioni: lo spagnolo sa di dover scegliere in queste settimane il suo futuro e tra le opzioni c'è anche il ritorno a Madrid, città che conosce bene e dove ha giocato con la maglia del Real.Secondo quanto riportato da El Desmarque, i Colchoneros hanno annotato il nome di Callejon seguenzo la situazione, lui sì primo obiettivo dei biancorossi. Il belga, però, sembra ormai aver deciso per la permanenza napoletana, un rinnovo contrattuale non accettato invece da José, ora in isolamento con la famiglia in città per l'emergenza coronavirus.