Napoli-Atletico Madrid? Il Cholo chiama il Cholito: «A Giovanni piacerebbe»

«Giovanni vorrebbe giocare contro di me agli ottavi di finale», svela Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid che ieri sera ha staccato il pass per la seconda parte della Champions League. L'argentino scherza a Sky Sport in vista del sorteggio di Nyon di lunedi in cui potrebbe anche pescare il Napoli del figlio Giovanni.

«In questo periodo sta giocando un po' meno, ma ha voglia di giocare come tutti i calciatori» ha spiegato a Sky il Cholo «Il Napoli è una grande squadra, ha fatto una grande stagione l'anno scorso. Adesso sta tornando nuovamente ai suoi livelli con il ritorno di Mazzarri in panchina. Ma ci sono anche altre squadre molto forti che possiamo pescare, dal Paris Saint Germain all'Inter».