Un casting con uno scopo ben preciso: portare alla corte di Rino Gattuso la punta centrale giusta per la prossima stagione. Perché il Napoli sta maturando la certezza di perdere Arek Milik, con una casella scoperta che non può esser colmata dal solo Petagna, alla prima esperienza in una grande squadra. Inoltre, manca ancora la certificazione sul rinnovo di Mertens: il pranzo dello scorso primo marzo aveva lasciato immaginare che fosse tutto fatto, che ci fosse un accordo che, anche entro poche ore, sarebbe dovuto solo esser ratificato. Qualche questione ancora aperta c'è, in particolare quella legata alle multe ed ai riflessi economico-legali: non è un caso che ieri il belga, in una diretta Instagram con l'attore Salvatore Esposito, alla domanda sulla possibile ripresa dell'attività agonistica abbia risposto con un sorriso ed un'unica frase: «Non lo so, non posso dire niente. Poi mi arriva un'altra multa». Poche parole che rappresentano un capitolo ancora aperto nella mente di Mertens.



La prima scelta per la sostituzione di Milik è Luka Jovic: giocatore gestito da Fali Ramadani, lo stesso agente che ha messo sul tavolo anche l'alternativa al 22enne serbo, l'iraniano Sardar Azmoun, autore finora di una stagione importante allo Zenit San Pietroburgo. In entrambi i casi, si tratta di calciatori non in possesso di passaporto comunitario: il Napoli ha un solo slot libero con la partenza di Leandrinho, al momento, con la necessità di ponderare la scelta. Diverse, ovviamente, anche le valutazioni: il Real ha pagato Jovic qualcosa come 60 milioni dall'Eintracht Francoforte non più tardi della scorsa finestra estiva di mercato, Azmoun ha una valutazione che si avvicina ai 15-18 milioni. Il sogno di De Laurentiis per l'attacco resta sempre Mauro Icardi, la cui situazione al Psg resta ancora tutta da decriptare: i contatti con l'entourage dell'argentino non sono mai svaniti. Sulla lista di Giuntoli resta in bella evidenza il nome di Andrea Belotti: per il Gallo c'è la possibilità di una trattativa con il Torino, inserendo alcune contropartite gradite ai granata. Da non depennare dal casting anche Loren Moron, 26 anni del Betis con una clausola rescissoria da 60 milioni ed una dote di 11 gol stagionali: dopo l'affare Fabian, il Napoli ha un canale aperto con la società andalusa. © RIPRODUZIONE RISERVATA